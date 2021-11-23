إصابة رئيس الوزراء الفرنسى بفيروس كورونا.. ومكتبه يعلن خضوعه للعزل الذاتى

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أفاد مكتب رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس بأن الفحوص أثبتت إصابته بفيروس كورونا وأنه يخضع لعزل ذاتي.



وقال مكتب رئيس الوزراء الفرنسي، وفقا لقناة "فرانس 24" الفضائية، إن أنشطة كاستكس ستعدل في الأيام المقبلة للتوافق مع فترة العزل الذاتي التي سيخضع لها وهي 10 أيام.



وكان المدير العام لمستشفيات المساعدة العامة في باريس مارتن هيرش قد أعلن في وقت سابق اليوم أن عدد المرضى المصابين بكوفيد-19 الذين أودعوا أقسام الرعاية المركزة في البلاد "مستقر نسبيا"، موضحا أن التداعيات المحتملة للموجة الوبائية الخامسة على المستشفيات لن تحصل قبل شهري "ديسمبر أو يناير القادمين".