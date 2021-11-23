إسكان البحر الأحمر: استمرار تسليم وحدات الإعلان العاشر بالغردقة

البحر الأحمر- عماد عرفة

أعلنت مديرية إسكان البحر الأحمر، استمرار أعمال تسليم وحدات الإعلان العاشر بمدينة الغردقة، للمواطنين.

وقالت المديرية فى بيان لها اليوم، إن اليوم الثلاثاء سيتم تسليم المستحقين لوحدات الاعلان العاشر بمنطقة أبو عشرة بالغردقة عمارات أرقام ( 297 ) – ( 298 ) – ( 300 ) – ( 304 ) – ( 305 )، وشركة الرضا عمارات ( 380 ) – ( 382 ) – ( 383 ).

كما سيتم تسليم العمارات التي انشأتها شركة الايمان عمارات أرقام ( 285 ) – ( 286 ) – ( 287 ) – ( 288 ) – ( 289 ) –) 290 ) ، وذلك اشراف المهندس / محمد عبد المنعم عبد العزيز مدير عام الإسكان والمرافق بالبحر الأحمر وكان تفقد المهندس محمد عبد المنعممدير عام مديرية الإسكان والمرافق بالبحر الأحمر موقع إنشاء عدد 15 عمارة سكنية بإجمالي 300 وحدة سكنية مشروع إسكان متميز بجوار السوق الحضاري الجديد بالدهار – الغردقة لمتابعة أعمال الحفر والإحلال للمشروع وجه مدير عام الإسكان تعليناته لمهندس المقاول المنفذ للمشروع بضرورة سرعة إنجاز الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية والبرنامج الزمني المحدد حتى يمكن إنهاء المشروع في المواعيد المحددة والإستفادة منه.

يذكر ان تلك المشروع ملك محافظة البحر الأحمر - تمويل صندوق إسكان المحافظة ، تحت إشراف مديرية الإسكان والمرافق بالبحر الأحمر ، مقاولة شركة العربية المتحدة للتصميم والإنشاء.