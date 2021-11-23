اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 04:12 م
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إزالة التعديات على خطوط التنظيم بقرية طناش فى الوراق

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 02:42 م
إزالة التعديات على خطوط التنظيم بقرية طناش فى الوراق جانب من الحملة
كتب سيد الخلفاوى

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واصلت محافظة الجيزة تنفيذ أعمال رصف وتطوير الشوارع والمحاور المرورية المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021 - 2022  للنهوض بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذآ لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
 
وفي هذا الإطار شن حى الوراق حملة لإزالة التعديات الموجودة على خطوط التنظيم بشارع عمر عبد العزيز بمدخل قرية طناش من كورنيش النيل تمهيدآ لاعمال الرصف .
 
وفى السياق، تم رفع الحواجز الحديدية بقطاع هضبة الأهرام ورفع الإشغالات لتحقيق السيولة المرورية من شارع الجيش ومناطق (د )و( ز) واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

الجيزة

حدائق اكتوبر

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الوراق

التعديات

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