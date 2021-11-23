إدخال مسابقة "القدم الحركى" ضمن المهرجان الثانى لمتحدى الإعاقة بجامعة المنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

أكد الدكتور مصطفي عبد النبي رئيس جامعة المنيا، أنه لأول مرة بناء على لائحة المسابقات البارالمبية، أدخلت الجامعة مسابقة كرة القدم الحركي ضمن فعاليات المهرجان الثاني لمتحدي الإعاقة، الذي نظمه مركز الأنشطة الطلابية لمتحدي الإعاقة التابع للإدارة العامة لرعاية الطلاب تحت شعار "أمنك .. وعيك"؛ لتكون المسابقة نواة لتكوين منتخب قادر على المنافسة في كبرى المسابقات الداخلية والقمية على مستوى الجامعات المصرية، حيث تقام فعاليات المهرجان خلال الفترة من الرابع عشر من نوفمبر وحتى الثاني من ديسمبر القادم لتضم أنشطة رياضية، وثقافية، وفنية، واجتماعية.

وأضاف رئيس الجامعة وراعي المهرجان أنه حرصاً من جامعة المنيا واهتمامها بطلابها من متحدي الإعاقة؛ لما يمتلكوه من مواهب وقدرات خاصة، تم التوسع في الأنشطة والألعاب الرياضية التي تلبي رغبات واحتياجات الطلاب من ذوي الهمم سعياً إلى المزيد من دمج الطلاب من متحدي الإعاقة من الطلبة والطالبات في الأنشطة؛ وحرصاً من الجامعة على الحفاظ على استمرار مسيرة التفوق والتمثيل المشرف الذي طالما ظهر به الطلاب متحدي الإعاقة، وحققوا من خلاله الفوز لجامعتهم في الأعوام الماضية، منوهاً أنه سيتم إقامة حفل لتكريم الفائزين بالمهرجان ومنحهم شهادات التقدير وجوائز مالية وذلك تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي لمتحدي الإعاقة.

وأشار الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن المهرجان شهد إقبالاً كبيراً من الطلاب ذوي الهمم من مختلف كليات الجامعة، سواءً في المسابقات الرياضية التي ضمت مسابقات: كرة القدم الحركي، ورفع الأثقال، وتنس الطاولة، وألعاب القوى، إلى جانب أنشطة فنية شملت تواشيح وترانيم دينية، وغناء وعزف، ومسابقات ثقافية لحفظ القرآن الكريم، والشعر، وكذلك مسابقات اجتماعية ضمت مسابقة بحث عن إنجازات الدولة المصرية خلال السبع أعوام الماضية، وبطولة الشطرنج.

وأكد أن ما يحتاجونه الطلاب متحدى الإعاقة هو إعطاء الفرصة لهم للتعبير عما يمتلكونه من مواهب وقدرات خاصة تمكنهم من تحقيق النجاح والتميز لأنفسهم ومجتمعهم. أشرف علي تنظيم المهرجان وليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، ود. يسري خلاف مدير مركز الأنشطة الطلابية لمتحدي الإعاقة، ود.سويسي الظايط مسؤول النشاط.