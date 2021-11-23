إحالة 4 متهمين بترويج المواد المخدرة بالتجمع للجنايات

كتب أحمد حسنى _ عبد الله محمود

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإحالة 4 متهمين بترويج المواد المخدرة بمنطقة التجمع، لمحكمة الجنايات لبدء محاكمتهم.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن 4 متهمين عثر بحوزتهم على كمية من المواد المخدرة، وزنت 300 جرام من مخدر الهيروين، و700 جرام من مخدر الحشيش، داخل سيارة يمتلكها أحدهم بمنطقة التجمع.

بداية الواقعة كانت بتمكن ضباط قسم شرطة التجمع من ضبط سيارة ملاكي يستقلها 4 أشخاص، وعثر بحوزتهم على كمية من المواد المخدرة، وبسؤالهم أنكروا امتلاكهم للمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.