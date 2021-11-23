إحالة عاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازة أسلحة بالوراق للجنايات

كتب أحمد الجعفرى

أحالت النيابة العامة بشمال الجيزة، عاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة والتشاجر بمنطقة الوراق، للجنايات.

تبين أن المتهم نشبت بينه وبين آخرين مشاجرة بمنطقة الوراق، دفعته لاستخدام سلاح نارى كان يخفيه داخل منزله؛ وأطلق منه عدة أعيرة خرطوش فى الهواء أدت لإصابة شخصين.

وتابعت التحقيقات، أن أجهزة الأمن تمكنت من ضبط المتهم وبحوزته السلاح النارى المستخدم فى الواقعة، كما عثر بحوزته على مواد مخدرة عبارة عن حشيش و أقراص، تم تحريزها.

وأمرت جهات التحقيق وعرض المواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهم على المعمل الكيماوى لفحصها وكتابة تقرير وافً عنها، كما أمرت بعرض السلاح على المعمل الجنائى؛ وطلبت تقرير وافً عنه.

كانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط عاطل متهم بالتشاجر وإصابة شخصين وحيازة أسلحة نارية ومواد مخدرة بمنطقة الوراق، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة التى باشرت التحقيقات.