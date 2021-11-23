"أ.ش.أ".. صندوق مصر السيادى: التركيز على طرح فرص استثمارية بالتعاون مع القطاع الخاص

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قال رئيس صندوق مصر السيادى الدكتور أيمن سليمان، إن الصندوق سيركز خلال فترة تتراوح بين 5 و10 سنوات، على طرح فرص استثمار يتم تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص.

جاء ذلك اليوم الثلاثاء خلال كلمة رئيس الصندوق بمنتدى الأعمال المصرى البحرينى الذى نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين.

ورهن سليمان زيادة التعاون مع الصناديق السيادية المختلفة، ومنها الصناديق الخليجية، خلال الفترة المقبلة، بارتفاع عدد المنتجات الاستثمارية، وأوضح سليمان أنه تم بالفعل إطلاق 4 صناديق فرعية فى مجالات مختلفة، وسيتم خلال المرحلة المقبلة إطلاق صندوقين آخرين فى مجال التعليم مما يزيد من فرص التعاون مع القطاع الخاص.

وعن فرص التعاون مع الجانب البحريني، قال إن هناك عدة قطاعات يمكن التعاون بها، خاصة فى ظل الريادة الكبيرة للاقتصاد البحرينى فى مجال الخدمات المالية، مشيرا إلى أن البحرين تتمتع بحرية فى حركة انتقال رؤوس الأموال، وبالتالى فهى بوابة لدخول الأموال الأوروبية والآسيوية والخليجية، بالإضافة إلى إمكانية التعاون فى مجال النشاط الخدمى الذى يمكن تقديمه لرجال الأعمال، فضلا عن استغلال المحفظة العقارية الموجودة بمصر واستخدمها فى الاتجاهات التى تخدم بيئة الأعمال سواء على مستوى تطوير التعليم والقطاعات الاقتصادية الواعدة كالشركات الصغيرة والمتوسطة.

ولفت إلى إمكانية التعاون أيضا فى مجال اللوجستيات، موضحا أن مصر تسعى إلى الدخول فى الثورة الصناعية الرابعة القائمة على وفرة الطاقة واللوجستيات والعمالة واستغلال ما تم تنفيذه من مشروعات عملاقة كإصلاح الطرق وخطوط الربط.

وأشار سليمان إلى أن الصندوق يقوم بالاستثمار والتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية فى مجال المخازن الاستراتيجية العملاقة وذلك لزيادة القدرات التخزينية للسلع الأساسية.

وأوضح أن الصندوق يتعاون أيضا مع هيئة الشراء الموحد لرفع مخزون مصر من الأمصال والأدوية، ويمكن لها المساهمة فى توفير المخزون الاستراتيجى لدول أخرى من خلال الربط البحرى أو الجوي، مشيرا إلى أن الصندوق لديه رؤية للاستثمار فى الشمول المالى والخدمي.

وأكد أن شريحة كبيرة من الشباب بدأت استخدام الأدوات المالية بشكل كبير ولابد من مخاطبتها بطريقة مختلفة من خلال أدوات تكنولوجية جديدة، لافتا إلى أن الصندوق يركز على نشاط التأمين والمدفوعات وتجارة التجزئة.