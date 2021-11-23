أوكرانيا تتسلم قطعتين بحريتين من أمريكا وسط تصاعد التوترات

وكالات

تسلمت أوكرانيا من الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، زورقي دورية، لتعزيز جهود البحرية الأوكرانية في تأمين الحدود المائية للبلاد.

كجزء من حزمة المساعدات الأمنية لواشنطن، وصل زورقا الدورية من فئة الجزيرة إلى ميناء أوديسا الجنوبي على البحر الأسود على متن سفينة شحن، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية في بيان، إن القاربين سينضمان إلى سفينتين أخريين من نفس النوع استقبلتهما أوكرانيا في عام 2019 لتعزيز "الأمن البحري" لأوكرانيا في البحر الأسود وبحر آزوف.