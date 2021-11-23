اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 07:35 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

أوكرانيا تتسلم قطعتين بحريتين من أمريكا وسط تصاعد التوترات

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 06:36 م
أوكرانيا تتسلم قطعتين بحريتين من أمريكا وسط تصاعد التوترات قطع بحرية - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تسلمت أوكرانيا من الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، زورقي دورية، لتعزيز جهود البحرية الأوكرانية في تأمين الحدود المائية للبلاد.

كجزء من حزمة المساعدات الأمنية لواشنطن، وصل زورقا الدورية من فئة الجزيرة إلى ميناء أوديسا الجنوبي على البحر الأسود على متن سفينة شحن، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية في بيان، إن القاربين سينضمان إلى سفينتين أخريين من نفس النوع استقبلتهما أوكرانيا في عام 2019 لتعزيز "الأمن البحري" لأوكرانيا في البحر الأسود وبحر آزوف.

 


أوكرانيا

أمريكا

غزو اوكرانيا

اخبار اوكرانيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة