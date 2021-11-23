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أهم 7 معلومات عن المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. بالأرقام

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 11:00 م
أهم 7 معلومات عن المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. بالأرقام توصيل الغاز للمنازل
كتبت - مروة الغول

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حقق المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل  نتائج غير مسبوقة، وذلك في إطار مبادرة الرئيس  عبد الفتاح السيسى للتوسع فى استخدامات الغاز الطبيعى بالمنازل وفيما يلي أهم المعلومات المتعلقة بالمشروع وكانت كالتالي ..

1-السنوات الثلاث الأخيرة شهدت تحقيق اعلى معدلات لتوصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل

2-2ر1 مليون وحدة سكنية جديدة سنوياً يصلها الغاز الطبيعي.

3- زيادة إجمالي عدد الوحدات المستفيدة من الخدمة على مستوى الجمهورية إلى نحو 6ر12 مليون وحدة سكنية منذ بدء هذا النشاط في مصر عام 1980.

4-50% من هذه الوحدات تم توصيله خلال السنوات السبع الأخيرة فقط بما يعكس حجم الإنجاز والتطور السريع في معدلات توصيل الغاز الطبيعى خلال تلك الفترة .

-5مشروعات توصيل الغاز الطبيعي في المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " تستهدف توصيل الخدمة الى أكثر من 50 مركزاً و 1436 قرية ليستفيد منها نحو 4 ملايين و 75 الف وحدة سكنية.

-6 جار العمل لتوصيل الغاز الى 265 قرية حالياً من قرى مبادرة  حياة كريمة .

7-76 قرية وتم الانتهاء من توصيل الغاز لها فعلياً منذ بداية العمل بالمشروع .


البترول

الغاز

الغاز الطبيعي

توصيل الغاز للمنازل

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