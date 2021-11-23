أهداف مشروع وزارة التضامن "مودة" للحفاظ على كيان الأسرة المصرية

كتب مدحت وهبة

يهدف المشروع القومى الذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعى "مودة" للحفاظ على كيان الأسرة المصرية إلى توعية وتأهيل الشباب المقبلين على الزواج للحد من نسب الطلاق فى المجتمع والتى ارتفعت فى السنوات الماضية، حيث بلغت نسبة الطلاق 12% فى عام 2021، وذلك من خلال توفير المعارف الأسرية والاجتماعية والاقتصادية للمُقبلين على الزواج بالإضافة إلى التعاليم الشرعية والتشريعات الخاصة بالزواج، والارتقاء بخدمات الدعم والإرشاد الأسرى لمُساعدة حديثى الزواج والأزواج الذين لديهم مشكلات تتعلق بالتوافُق والمواءمة الأسرية.

كانت وزارة التضامن الاجتماعى، قد أطلقت تدريبات المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة "مراكز الشباب على مستوى أربع محافظات وهى القاهرة والإسكندرية والشرقية وأسيوط، علماً بأن التدريبات بدأت انطلاقها من من مراكز الشباب بمحافظتى الإسكندرية وأسيوط وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وفى إطار توجّهات الدولة نحو رفع جودة الحياة للمواطن المصرى.