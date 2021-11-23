أهالى يوثقون شخصا فى عمود إنارة بالإسماعيلية اعتقادا بخطفه طفلة

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التوصل الاجتماعى متضمناً ضبط عدد من الأهالى لأحد الأشخاص والتعدى عليه بالضرب بادعاء سابقة محاولته خطف طفلة بالإسماعيلية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله قيام عدد من مواطنى محافظة الإسماعيلية بضبط أحد الأشخاص، وتقييده بأحد أعمدة الإنارة والتعدى عليه بالضرب لمحاولته خطف طفلة.

بالفحص تبين تقدم أحد المواطنين ببلاغ لمركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية بضبط أحد الأشخاص بدائرة المركز، بالانتقال والفحص تم التقابل مع (سائق – مقيم بذات الناحية)، وبسؤاله أقر بقيام أحد الأشخاص محاولة خطف (ابنته – 7 سنوات) منذ بضعة أيام أثناء لهوها أمام المنزل، وبتاريخ الواقعة شاهد المذكور حال استقلاله مركبة "تروسيكل" بدون لوحات فقام بالإمساك به، وتبين أنه (بدون عمل – مقيم بدائرة مركز شرطة القصاصين) "مصاباً بكدمات وسحجات بالوجه".

بمواجهة المذكور أنكر ارتكابه للواقعة، واتهم المبلغ وآخرين بتقييده بأحد أعمدة الإنارة والتعدى عليه بالسب والضرب، وإحداث إصابته، ولم يعلل سبب اتهامهم له.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.