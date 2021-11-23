اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 03:23 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار النفط تسجل 78.98 دولار لبرنت و75.83 دولار للخام الأمريكى

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 02:00 م
أسعار النفط تسجل 78.98 دولار لبرنت و75.83 دولار للخام الأمريكى نفط "ارشيفية"
كتبت - مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سجلت أسعار النفط اليوم، 78.98 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 75.83دولار للبرميل، حيث شهدت الأسعار ارتفاعا طفيفا .

وسجلت أسعار النفط،الخسائر الأسبوعية الرابعة على التوالي، بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، حيث انخفضت عقود خام القياس العالمي برنت بـ 4% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، وانخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5.4%.

وكان تحالف أوبك+ قد قرر مواصلة تطبيق القرار القاضي بزيادة إنتاج النفط بـ 400.000 برميل يوميا ابتداء من شهر أغسطس الماضي، ويستمر حتى ديسمبر المقبل

وقالت وكالة كيودو اليابانية، إن حكومة البلاد تنظر فى استخدام احتياطيات نفطية للتعامل مع زيادة الأسعار، وأكدت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بانخفاض مخزون النفط الاحتياطى الاستراتيجى لأدنى مستوى منذ 2003، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

 

 

 


النفط

اسعار النفط

النفط اليوم

خام برنت

غرب تكساس الوسيط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة