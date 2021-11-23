أسعار العملات اليوم الثلاثاء 23-11-2021 فى مصر

كتبت ريهام الباشا

تباينت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 23-11-2021، أمام الجنيه المصرى ببداية التعاملات الصباحية بمنتصف الأسبوع داخل البنوك المصرية، حيث ثبت سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74جنيه للبيع، بينما تراجع سعر صرف اليورو أمام الجنيه مسجلا 17.55 للشراء، 17.72 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام تعاملات أمس كان مسجلا 17.61 للشراء، 17.77 جنيه للبيع.

وثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

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ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوم استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



سعر اليورو الأوروبى اليوم تراجع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، مسجلا 17.55 للشراء، 17.72 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام تعاملات أمس كان مسجلا 17.61 للشراء، 17.77 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



سعر الجنيه الإسترلينى اليوم انخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 20.92 جنيه للشراء، 21.10 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا 21.00 جنيه للشراء، 21.18 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



سعر الريال السعودى اليوم ثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.