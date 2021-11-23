أستراليا تسمح بدخول المؤهلين الملقحين ضد "كورونا" لسد العجز المهنى

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أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اعتزام السلطات الأسترالية السماح للمؤهلين بالحصول على تأشيرات الدخول والملقحين بالكامل ضد فيروس "كورونا" بالدخول إلى البلاد اعتبارًا من الأول من شهر ديسمبر القادم بدون الحاجة القديم طلبات للإعفاء من قيود السفر.



وتشمل الإجراءات الجديدة التي سوف تتخذها السلطات الأسترالية العمالة الماهرة والطلبة واللاجئين وغيرهم من راغبي قضاء العطلات.



وأوضح رئيس الوزراء الأسترالي، في بيان أن "هذه الخطوات التي نتخذها اليوم تهدف إلى تحقيق تعافيًا اقتصاديًا، بالإضافة إلى تحقيق تقدمًا في البلاد".



وأضاف موريسون أن "عودة العمالة الماهرة والطلبة إلى أستراليا تعتبر خطوة كبيرة في مسار عودة الأمور إلى طبيعتها".

يشار إلى أن أستراليا أغلقت حدودها أمام حركة السفر بشكل كامل في مارس من عام 2020 باستثناء المواطنين الأستراليين وحملة الإقامة الدائمة بسبب جائحة كورونا، ومنذ ذلك الوقت غادر البلاد ما يقرب من 500 ألف مهاجر موقت طبقًا لإحصاءات اللجنة البرلمانية المعنية بإدارة أزمة كورونا الأمر الذي تسبب في نقص العمالة الماهرة المدربة بالبلاد بسبب قلة فرص العمل الأمر الذي أثر سلبيا في كثير من القطاعات المهمة بالنسبة للاقتصاد بأستراليا.



ومن المتوقع أن تقبل أستراليا بحوالي 200 ألف شخص من المؤهلين بالحصول على تأشيرة دخول للبلاد مع رفع إجراءات الحظر على السفر في الأول من الشهر القادم مع استمرار اتخاذ الاجراءات الاحترازية بعد دخولهم.