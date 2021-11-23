أبو الغيط يدعو لدعم حكومة اليمن الشرعية خلال لقائه مع مبعوث الأمم المتحدة

بيشوى رمزى

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن الحوثيين أظهروا عدم اكتراث بكافة نداءات السلام لحل الأزمة في اليمن، مشيراً إلى أهمية بذل قدر كافٍ من الضغوط الدولية من أجل حمل الحوثيين على الالتزام بوقف شامل لإطلاق النار وبدء مسار جاد للمحادثات السياسية .

جاء ذلك خلال استقبال أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، هانس جرودنبرج مبعوث الأمم المتحدة لليمن، بمقر الأمانة العامة للجامعة، حيث تناول اللقاء تطورات الصراع الجاري في اليمن، وسبل إحلال التسوية السياسية في البلاد على نحو يُنهي معاناة الشعب اليمني .

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة بأن أبو الغيط أعرب خلال اللقاء، عن بالغ القلق حيال التصعيد الحوثي، خاصة على جبهة مأرب التي تضم ملايين النازحين الذين فروا من ويلات الصراع في مناطق أخرى باليمن .

وأوضح المصدر، أن أبو الغيط شدد على أهمية دعم حكومة اليمن الشرعية في هذه المرحلة الخطيرة من مسار النزاع، خاصة فى ضوء ما تبذله هذه الحكومة في عدن من جهود لخدمة السكان وسط ظروف أمنية بالغة الصعوبة .

وأشار المصدر، إلى أن أبو الغيط استمع لعرض من المبعوث الأممي حول آخر تطورات النزاع، في أبعاده الأمنية والسياسية، وأنه حرص على الإعراب عن دعم الجامعة العربية لجهوده في التواصل مع كافة الأطياف اليمنية من أجل خلق أرضية مناسبة لإطلاق التسوية.