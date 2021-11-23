"أبل" تقاضى شركة إسرائيلية بسبب اختراق هواتف أيفون

كاليفورنيا أ ش أ

رفعت شركة "آبل" الأمريكية، دعوى قضائية ضد شركة إسرائيلية تبيع برامج للوكالات الحكومية وسلطات إنفاذ القانون التى تسمح لها باختراق أجهزة آيفون iPhone وقراءة البيانات الموجودة عليها، بما فى ذلك الرسائل والاتصالات الأخرى.

وذكرت شبكة (سى إن بى سي) الإخبارية الأمريكية، أن بعض المنظمات الحقوقية كشفت فى وقت سابق من هذا العام أجهزة iPhone حديثة تابعة لصحفيين ومحامين فى مجال حقوق الإنسان أصيبت ببرامج ضارة لمجموعة NSO الإٍسرائيلية.

وأكدت شركة "آبل" اليوم الثلاثاء أن الهجمات استهدفت فقط عددا صغيرا من العملاء، وأنها ستبلغ مستخدمى iPhone الذين ربما استهدفهم البرنامج الذى تسميه FORCEDENTRY.