آليات التقييم لطلاب الصف الرابع الابتدائى.. اعرف التفاصيل

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أدوات التقييم لطلاب الصف الرابع الابتدائى فى النظام الجديد للتعليم، تعتمد على عدة طرق أبرزها الاختبارات، حيث يؤدى الطلاب اختبارا فى شهر ديسمبر إضافة إلى امتحان الفصل الدراسى الأول، وأيضا المهام الأدائية والمواظبة على الحضور وتقويم تكويني وفقًا لمعدلات الأداء، وذلك لمقرر القيم واحترام الآخر، وتحقيق معدل حضور لا يقل عن 80% بالنسبة للتربية الرياضية والتربية الفنية والتربية الموسيقية.



أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات شهر ديسمبر المقبل لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي، حيث يؤدى الطلاب أول امتحان يوم 5 ديسمبر فى اللغة العربية والتربية الدينية و6 ديسمبر فى العلوم والمهارات المهنية و7 ديسمبر الدراسات الاجتماعية وlct ، كما يؤدى الطلاب يوم 8 ديسمبر امتحان اللغة الإنجليزية ويوم 9 ديسمبر امتحان الرياضيات.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى،، حددت بعض الضوابط لعقد الامتحان كالتالى:

- الاختبار يُغطي ما قُطع من المناهج حتى منتصف نوفمبر 2021 وفق خطة توزيع المناهج (ويمكن للطالب سؤال المعلم عن ما تم تغطيته حتى منتصف نوفمبر)

- الاختبار علي مستوي الإدارة التعليمية للمواد الأساسية وتم وضع الأسئلة من جانب الوزارة (ولكنه يختلف من مدرسة لأخرى) وباقي المواد على مستوى المدرسة.



-يتم تقييم الإجابات على مستوى المدرسة تحت إشراف التوجيه الفني المختص وإدارة المدرسة.

- المواد الأساسية هى: (اللغة العربية – اللغة الانجليزية – الرياضيات – الدراسات الاجتماعية – العلوم والمهارات المهنية وتكنولوجيا المعلومات.

- عدد الأسئلة في كل امتحان هو عشرة أسئلة قصيرة متنوعة تقيس فهم مخرجات التعلم أو أهداف الدروس.















