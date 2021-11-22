498 مليون جنيه واردات مصر من العدس خلال ثلاث شهور

كتب: مدحت عادل

تشهد بعض السلع ارتفاعا وانخفاضا في حجم وارداتها الشهرية نتيجة ارتفاع الطلب الموسمي عليها، ومن بين هذه السلع واردات العدس التي سجلت زيادة ملحوظة قبل فصل الشتاء خلال الفترة من "يونيه- يوليو- أغسطس"، حيث بلغت القيمة الاجمالية لواردات تلك الفترة نحو 498 مليون و480 ألف جنيه "31 مليون و155 ألف دولار"، مقابل 188 مليون و128 ألف جنيه "11 مليون و758 ألف دولار" خلال نفس الفترة عام 2020، بزيادة إجمالية بلغت 310 مليون و352 ألف جنيه "19 مليون و397 ألف دولار".

وتظهر البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن تطور واردات العدس بدأت في شهر يونيو بقيمة بلغت 17 مليون و117 ألف دولار، مقابل 3 ملايين و377 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 13 مليون و740 ألف دولار، يليها الواردات في شهر يوليو الماضي بقيمة 12 مليون و746 ألف دولار، مقابل 3 ملايين و546 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 9 ملايين و200 ألف دولار.

أما في شهر أغسطس الماضي، فقد بلغت واردات العدس نحو مليون و292 ألف دولار، مقابل 4 مليون و835 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ 3 ملايين 543 ألف دولار.