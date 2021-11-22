19 ديسمبر المقبل جولة إعادة انتخاب رئيس جديد فى تشيلى

سانتياجو (أ ش أ)

ذكرت لجنة الانتخابات المركزية فى تشيلى أنه من المقرر أن تجرى جولة إعادة لانتخاب رئيس جديد بين المرشح اليسارى جابرييل بوريك الذي حصل على 25 % والمرشح اليمينى خوسيه أنطونيو كاست الذى حصل على 28 % من الأصوات فى 19 ديسمبر المقبل، وذلك بعد فرز أكثر من 92 % من الأصوات.

وكان قد تم دعوة 15 مليون تشيلي لانتخاب رئيسهم الجديد، و155 مشرعًا، و27 عضوًا في مجلس الشيوخ، و 302 عضو في المجالس الإقليمية في ولاية تمتد من 2022 إلى 2026، وفقا لمنصة تيليسور الفنزويلية، ومن غير المرجح أن تسفر الأصوات المتبقية عن تغير ملحوظ في هذه النتائج.

واتجه التشيليون أمس الأحد فى أكثر انتخابات رئاسية إثارة للجدل والانقسام، منذ عام 1990، وتنافس ستة من المرشحين السبعة على رئاسة تشيلي: جابرييل بوريك، وخوسيه أنطونيو كاست، وياسنا بروفوست، وسيباستيان سيشيل، وإدواردو أرتيس، وماركو إنريكيز-أومينامي.

وأوضح كريستوبال بيلوليو دكتور الفلسفة السياسية والأستاذ فى جامعة أدولفو : "من عام 1989 حتى الآن، كنا نعرف دائمًا فى تشيلى من سيكون الرئيس القادم قبل عامين. والآن، أصبحت حالة عدم اليقين كاملة".

وتعهد المرشح اليمينى خوسيه أنطونيو كاست (55 عامًا)، بمكافحة الجريمة وأشاد "بالإرث الاقتصادي" الليبرالى للديكتاتور السابق أوجستو بينوشيه.