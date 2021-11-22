اليوم السابع
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الإثنين، 22 نوفمبر 2021 12:40 م
أكرم القصاص
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"من حقك تعرف"..

1000 شاب وفتاة زاروا مشروعات "حياة كريمة" بقرى سوهاج.. صور

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 12:20 م
1000 شاب وفتاة زاروا مشروعات "حياة كريمة" بقرى سوهاج.. صور الشباب
سوهاج محمود مقبول

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أعلنت محافظة سوهاج أن إجمالي عدد الشباب والفتيات الذين زاروا مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة " بمختلف مراكز المحافظة، قد وصل حتى الآن 1000 شاب وفتاة، من خلال 26 جولة ميدانية نظمتها المحافظة، ضمن مبادرة " من حقك تعرف" والتي أطلقها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج لتعريف الشباب بالمشروعات القومية في مختلف القطاعات، للتعرف على مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".

نظمت المحافظة أولى جولات المبادرة في 16 أغسطس 2020، ووصل عدد الشباب والفتيات الذين استفادوا من المبادرة حتى الآن 1000 شاب وفتاة من مختلف فئات الشعب السوهاجي " طلاب الجامعة ـ الحركات الشبابيةـ الأحزاب السياسية ـ طلاب المدارس ـ ذو الإعاقة ـ مراكز الشباب والرياضة ـ الطلاب الموهوبين بقصر ثقافة سوهاج " .

يذكر أن مبادرة "من حقك تعرف" تم اطلاقها برعاية محافظ سوهاج بهدف تعريف الشباب بالمشروعات القومية بالمحافظة للتعرف على مراحل الإنشاء، وما تم إنجازه والتوقيت الزمني للعمل، ومراحل الانتهاء منها وتسليمها، والهدف من تلك المشروعات، والخدمات التي توفرها للمواطنين، والفوائد العائدة عليهم وعلى الوطن منها، بهدف نقل صورة حقيقية لما يتم إنجازه من مشروعات، وتنمية روح الانتماء لدى الشباب .

 

مبادرة من حقك تعرف للتعرف على مشروعات حياة كريمة (1)
مبادرة من حقك تعرف للتعرف على مشروعات حياة كريمة 

 

مبادرة من حقك تعرف للتعرف على مشروعات حياة كريمة (4)
مبادرة من حقك تعرف للتعرف على مشروعات حياة كريمة

 

مبادرة من حقك تعرف للتعرف على مشروعات حياة كريمة (22)
مبادرة من حقك تعرف للتعرف على مشروعات حياة كريمة

 

 


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