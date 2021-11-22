اليوم السابع
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10 معلومات عن امتحان الصف الرابع الابتدائى .. اعرف التفاصيل

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 01:03 م
10 معلومات عن امتحان الصف الرابع الابتدائى .. اعرف التفاصيل طلاب المدارس ـ ارشيفية
محمود طه حسين

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تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لعقد أول امتحان فى التقييم الجديد للصف الرابع الابتدائى، خلال الأيام المقبلة، نرصد فى التقرير التالى 10 معلومات مهمة عن الاختبارات.

ـ تعقد امتحانات الصف الرابع الابتدائى نهاية الشهر الجارى وبداية ديسمبر المقبل.

ـ تعقد الامتحانات فى كل مادة منفصلة وليست اختبارات مجمعة.

ـ من المقرر أن تضع أسئلة الامتحانات الإدارات التعليمية وتخاطب الأسئلة الفهم والتحليل.

ـ  ستكون الأسئلة فيما درسه الطالب منذ بدء العام الدراسى الجارى.

ـ مدة زمن الامتحان لن تزيد عن 25 دقيقة مثل زمن الحصة العادية ويؤديه الطلاب خلال اليوم الدراسى بواقع مادة أو مادتين يوميا.

ـ الإجابة عن أسئلة الامتحان الشهرى فى نفس ورقة الأسئلة مع التركيز على أسئلة الاختبار من متعدد وصح وخطأ وأيضا أسئلة تمنح الطالب حرية التعبير للتأكد من فهم الموضوعات.

ـ  المدرسة تنظم عقد الامتحانات بحيث يتم توزيع المواد الدراسية على عدة أيام، ولا تعقد جميع الامتحانات فى يوم واحد، واليوم الدراسى قد يعقد فيه امتحان مادتين وكل مدرسة ستنظم عقد الاختبارات.

 ـ امتحان شهر ديسمبر المقبل لن يغنى عن امتحان الفصل الدراسى الأول أى سيؤدى الطلاب امتحان أخر نهاية الترم الأول.

ـ توزع درجات الصف الرابع الإبتدائي في العام الدراسي الجديد بواقع 100 درجة لكل المقررات بالتساوي على أن تخصيص 60% من المجموع للاختبارات، كما تخصيص 5 % من المجموع المواظبة على الحضور بالمدارس، و35%  من المجموع للمهام الأدائية.

ـ نتيجة التقييم تظهر في صورة 4 ألوان تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات هي الأزرق، الأخضر، الأصفر والأحمر


التربية والتعليم

امتحانات الصف الرابع الابتدائي

معايير وآليات امتحان الصف الرابع الابتدائي

اخبار مصر

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