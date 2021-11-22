"وول ستريت جورنال": الصين اختبرت صاروخًا أسرع من الصوت قادرًا على إطلاق مقذوف في الجو

وكالات

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الإثنين أن الصين اختبرت هذا الصيف صاروخا أسرع من الصوت قادرا بدوره على إطلاق مقذوف في الجو، وهي تقنية لا تمتلكها الولايات المتحدة ولا روسيا حاليا.

ومؤكدة معلومات نشرتها صحيفة "فاينانشيال تايمز" أمس الأحد، أفادت اليومية الأمريكية أن الصين أجرت تجربة في يوليو تضمنت "مناورة معقدة تم خلالها إطلاق مقذوف من صاروخ فرط صوتي وهو في الجو".

وأضافت "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين أمريكيين لم تحدد هويتهم أن هذه الخطوة تظهر أن قدرات الصين أكبر مما هو معروف حتى الآن.

وكانت صحيفة "فاينانشيال تايمز" قد نقلت أن "الخبراء في داربا، وكالة أبحاث البنتاجون، لا يعرفون كيف تمكنت الصين من إطلاق مقذوف من مركبة تطير بسرعة فرط صوتية"، أي أكثر من خمسة أضعاف سرعة الصوت.

كما يجهل هؤلاء الخبراء طبيعة المقذوف الذي سقط في البحر، بحسب ما نقلت الصحيفة البريطانية عن أشخاص لديهم إمكانية الوصول إلى معلومات من أجهزة المخابرات. ويعتقد بعض الخبراء أن المقذوف صاروخ جو-جو، بينما يرى آخرون أن وظيفته التمويه لحماية الصاروخ الفرط صوتي في حالة تعرضه لتهديد.

وذكرت "فاينانشيال تايمز" في أكتوبر أن بكين أطلقت صاروخا فرط صوتي في أغسطس حلَّق في المدار حول الأرض قبل أن ينزل نحو هدفه الذي أخطأه ببضعة كيلومترات.

ونفت بكين حينها أنها كانت تجربة صاروخية، وقالت إنها اختبرت مركبة فضائية قابلة لإعادة الاستخدام.

لكن رئيس أركان الجيوش الأمربكية الجنرال مارك ميلي تحدث بعد بضعة أيام عن "اختبار مهم للغاية لنظام سلاح فرط صوتي"، بدون تحديد تاريخ التجربة.

وشبه الأمر بإطلاق الاتحاد السوفيتي لسبوتنيك، أول قمر صناعي في أكتوبر 1957، والذي فاجأ الولايات المتحدة ومثّل نقطة بداية السباق لغزو الفضاء.