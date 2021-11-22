وكيل "أوقاف الإسماعيلية" يتفقد إدارة القنطرة شرق.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

تفقد الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، إدارة القنطرة شرق، وذلك ضمن جولاته المرورية على الإدارات الفرعية، لمتابعة سير العمل بها.

وقال بيان لمديرية أوقاف الإسماعيلية، إن وكيل أوقاف الإسماعيلية، اجتمع بمدير إدارة القنطرة شرق ورؤساء الأقسام والمفتشين، وشدد على تكثيف المرور بالمساجد، وإعداد تقرير أسبوعي بذلك.

ونبه وكيل وزارة الأوقاف على الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية، وتعليمات الوزارة خاصة فيما يتعلق بخطبة الجمعة من الالتزام بالزي والموضوع والوقت.

وحرص الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل المرور على بعض المساجد، وإعداد تقرير بما تم من مخالفات لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي مقصر أو مخالف.

وكان قد وجه الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، جميع العاملين بإدارات الأوقاف المختلفة، سرعة الانتهاء من قاعدة البيانات والتحول الرقمي لمواكبة العصر والتطور التكنولوجي.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، ضرورة متابعة تنفيذ القرار الوزاري رقم (373) لسنة 2021م والخاص بحظر جمع التبرعات وإزالة الصناديق بالمساجد عدا صناديق النذور، مشددا على الالتزام التام بتعليمات الوزارة وعدم التهاون مع أي مقصر أو مخالف تثبت مخالفته.

وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية

العاملين بإدارة القنطرة شرق

مساجد القنطرة شرق بالإسماعيلية

وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية يجتمع إدارة القنطرة شرق

العاملين ب إدارة أوقاف القنطرة شرق

مساجد القنطرة شرق

العاملين ب إدارة أوقاف القنطرة شرق

إدارة أوقاف القنطرة شرق

مساجد القنطرة شرق