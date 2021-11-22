وكالة: استمرار تدفق المهاجرين إلى لامبيدوزا الإيطالية ووصول 221 خلال ساعات

فاطمة شوقى

أعلنت مصادر أمنية إيطالية، أنه ليلة أمس شهدت عملية رسوّ على سواحل جزيرة لامبيدوزا الصقلية، التي وصل إليها 221 شخصًا خلال ساعات قليلة.

وأضافت المصادر ذاتها أن "رجال هيئة حماية الميناء اعترضت قارباً أول على بعد 18 ميلا بحرياً عن الجزيرة، كان على متنه 68 مهاجرا، بينهم قاصران. وبعد انتشالهم، أنزلوا على الرصيف التجاري للجزيرة، بينما ترك القارب الذي كانوا يستقلونه يهيم لحاله"، وفقا لوكالة "آكى" الإيطالية.

وأضافت المصادر "كما تعقبت زوارق قوات خفر السواحل قارب مهاجرين بطول 10 أمتار على بعد 28 ميلاً بحرياً جنوب ساحل لامبيدوزا، يحمل على متنه 98 مهاجراً، من بينهم 4 قاصرين"، موضحة أنه "في هذه الحالة أيضًا، تم نقلهم جميعًا إلى رصيف فافالورو".

وذكرت المصادر الأمنية أن هذا الرصيف “كان قد وصل إليه 45 شخصًا آخرين ينتمون إلى جنسيات مختلفة من دول جنوب الصحراء الكبرى، وذلك بعد الساعة الواحدة صباحاً بقليل، من بينهم 7 نساء و3 قاصرين، تم اعتراضهم على بعد ثلاثين ميلاً بحرياً جنوب لامبيدوزا من قبل قوات الشرطة المالية، كانوا على متن قارب صغير".

وخلصت المصادر إلى القول إن "356 مهاجرًا وصلوا إلى سواحل كبرى جرز الأرخبيل الصقلي في ما يزيد قليلاً عن 24 ساعة" ، مبينةً أنه "بالنسبة للجميع، بعد اجراء الفرز الصحي الأولي عليهم، تم ترتيب نقلهم إلى النقطة الساخنة في منطقة إيمبرياكولا"، التي تستضيف حاليًا أكثر من 560 مهاجرًا وهي بسعة 250 محل فقط".