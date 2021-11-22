وفاة مدرس أثناء طابور الصباح بأحد مدارس الدقهلية

الدقهليه شريف الديب

توفى مدرس بمدرسة ميت فارس الابتدائية بقرية ميت فارس التابعة لإدارة بني عبيد التعليمية، بمحافظة الدقهلية وذلك أثناء طابور الصباح .

وأكد مصدر بمديرية التربية والتعليم أن المدرس يدعى هلال لبيب مخيمر، وتبين أنه أثناء الطابور سقط فجأة على الأرض وحاول زملاؤه مساعدته، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة وتم نقله إلى أحد الوحدات الصحية التى أكدت وفاته.

فيما سادت حالة من الحزن وسط المعلمين والطلاب بالمدرسة بعد انتشار خبر الوفاة، وقد أشاد الجميع بحسن خلق المعلم مع الجميع طلاب ومدرسين وأنه من الشخصيات المحبوبة داخل القرية.

فيما أكد على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، بأن الوفاة تمت أثناء عمله بالمدرسة، وقدم خالص العزاء لأسرته وأسرة التربية والتعليم بإدارة بنى عبيد التعليمية.