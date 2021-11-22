اليوم السابع
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وظائف القوى العاملة.. فرص عمل برواتب تصل لـ10 آلاف جنيه فى 15 محافظة

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 12:13 م
وظائف القوى العاملة.. فرص عمل برواتب تصل لـ10 آلاف جنيه فى 15 محافظة وزارة القوى العاملة
كتبت ــ آية دعبس

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وفرت وزارة القوى العاملة 6094 فرصة عمل للذكور والإناث، بأجور تصل إلى 10 آلاف جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 100 شركة ومصنع قطاع خاص فى 15 محافظة، وذلك فى إطار مبادرة "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس السيسى.
 
ويستعرض "اليوم السابع"، فى هذا التقرير المحافظات الـ15 ووالوظائف المتوفرة لكل منها: 
 
1- القاهرة: 50 فنى جودة ، و100 عامل ماكينات ، و 100 عامل تعبئة ، و 150 عامل خياطة ، و100 عامل غسيل ، و 350 فرد أمن براتب يصل  لـ 4500 جنيه   .
 
2- الجيزة:  نائب مدير فنى براتب 10 آلاف جنيه ، و أخصائية موارد بشرية ، و140 فرد أمن ، و 50 مدير مطعم براتب 7500 جنيه ، و 150 عضو فريق براتب 3000 جنيه ، و 150 شيف كريب ، و3 مساعد علاج طبيعي ، و 3 ممرضة ، و 5 كيميائي ، و مسئول تصدير براتب 5000 جنيه ، و 3 امين مخزن ، و محاسب ، و مسئول علاقات حكومية ، و مهندس ميكانيكا ، و 17 عمال انتاج  ، و عامل بوفيه ، و 5 عمال نظافة ، و 5 عمال مخازن ، و 5 مراقب أمن ، و مسئولة خدمة عملاء ، ومساعدة إدارية  .
 
3- الشرقية: 1400 عامل تفصيل وحياكة ، و 50 عامل مكواة ، و 100 عامل قص ، و 200 عامل تعبئة وتغليف ، و 150 عامل مراقبة كاميرات ، و2 محامي ، وأمين مخزن ، و 15 مندوب مبيعات براتب 4000 جنيه ، و 10 مندوب تسويق ، و 10 عمال انتاج ، و 5 سائق ، و 30 فنى إنتاج ، و 30 وسيط تأمينى ، و 3 كيميائي ، و محاسب ، و 2 فرد أمن ، و7 عمال طباعة وقراءة ، و عتال ، و 24 عامل عادي  .
 
4- السويس والدقهلية والإسماعيلية: 10 فنى إنتاج ، و4 مسئول ائتمان ، و سائق ، و 4 أخصائي تمويل ، و 2 منسق ، و 75 عامل ، وفرد أمن .
 
5- القليوبية: 7 عمال اوفر ، و 3 عمال سنجر ، و 20 عامل ماكينة ، و 20 عامل تعبئة ، و 2 مهندس تصميمات ، و 2 مهندس صيانة ، و 3 مهندس هندسة صناعية ، و 180 عامل إنتاج ، و 3 نساج ، و 10 عمال جودة ، و 2 صنايعي دائري نسيج ، و 150 عامل خياطة ، و 50 عامل خياطة ، و 50 عامل مكواة ، و 50 عامل تدريب ، و 30 مشرف تنمية أسواق .
 
6- المنوفية: 200 فرد أمن براتب 3500 جنيه ، و2 مشرفة مادة ، و 2 مدرس لغة عربية ، و 60 أخصائي خدمات مالية ( فردي – جماعي ) ، و 5 كيميائي ، و 15 فنى أحبار ، و 4 مهندس كهرباء وميكانيكا  .
 
7- البحيرة: 82 عمال اوفر وسنجر واورليه ومكواة ، و7 عمال جودة ، و 4 محاسبين ، و 3 محامي ، و كيميائي ، ومهندس زراعي ، و 15 مندوب مبيعات ، و7 مسئول ائتمان ، و 2 فنى كهرباء كنترول ، و 2 أمين مخزن ، و 14 عمال انتاج ، و 3 فنى ميكانيكا ، و 4 فنى طباعة .
 
8- الغربية: 264 فرصة عمل متاحة ، منها : 150 أخصائي خدمات مالية ، و 10 عمال نسيج ، و 52 عمال خياطة ، و 5 عمال طباعة ، و 11 عامل إنتاج ، و 5 عمال سجاد ، و 5 عمال أرضية ، و26 عمال تعبئة   .
 
9- دمياط : 10 عمال انتاج ، و 6 مهندس إنتاج وجودة وكهرباء ، و 3 سائق ، ومساعد مدير حسابات ، و 5 محاسبين ، و سكرتارية ، و مسئول سلامة وصحة مهنية ، وطباخ ، ومساعد طباخ ، و أمين مخزن ، و 5 عمال مخازن ، و 12 عامل خدمات ، و 6 عاملات تعبئة وتغليف.
 
10- بورسعيد: موظفة إدارية ، و 95 عامل خياطة ، و عامل مخازن ، و 6 عمال ، و 3 فنى صيانة ، و 30 مساعد خياطة ، وعامل مكواة  .
 
11- المنيا: موظف نظم معلومات ، و 6 مشرف غرف ، و 19 أخصائي تمويل ، و 4 مندوب مبيعات ، ومدير صالة ( ويتر ) ، و 6 مضيف ، و كاشير ، و موظف إستقبال ، و 150 عمال خياطة ، و 15 مشرف جودة ، و 7 مشرف إنتاج ، و فنى ميكانيكا ، و 10 أخصائي تمويل ، و 30 منسقة إدارية ، و 2 مساعد إداري ، و 8 أخصائي قروض ، و7 عمال مخازن ، و 25 استرجي ، و20 نجار موبيليا ، و 23 سائق ، وحارس أمن .
 
12- أسيوط : 15 مشرف أمن ، و 85 فرد أمن ، و 200 مراقب كاميرات براتب 3000 جنيه ، و10 مدير مبيعات ، و 20 وكيل تأمينى ، و خدمة عملاء ، و 6 عمال حياكة ، و عاملة لمعمل تحاليل ، و عاملة لصيدلية ، و عاملة لعيادة طبية ، وعامل لمكتبة ، و 9 عمال عاديين ، و 3 فنى مغسلة ، و 30 سائق درجة أولى وثانية ، و 10 بائعين .
 
13- الأقصر وقنا: 9 عمال استيوارد ، و 5 أغذية ومشروبات ، و 2 مهندس ميكانيكا ، و 2 محاسبين ، و 10 عمال تعبئة ، و محاسب ، و 18 عمال ماكينة تغليف ، و 10 فنى تشغيل ماكينة .
 
14- الوادي الجديد وشمال سيناء: 4 مدرس رياضيات إنجليزي MATHS ، و 2 مدرس حاسب آلي ، و 2 مدرس علوم ، و 2 مدرس تربية موسيقية ، و 8 عمال تعبئة وفرز ، و مدخل بيانات ، و 2  سائقين معدات ، وميكانيكي معدات زراعية ، و 2 عجان وفران ، و أمين مكتبة ، و عاملة خدمات ، وأخصائي مخازن ، و 2 إشراف داخلي .
 
15- سوهاج: 10 محامي ، و 6 مسئول ائتمان ، ومحاسب ، و 14 مدرس لغة عربية ورياضيات ، ومدرس علوم دين ، و20 فنى تبريد وتكييف ، و 5 فنى تشكيل معادن ، و 4 مشرفة ، وكاتبة حسابات ، و 11 عامل خدمات معاونة ، و 5 مدير قص  .
 
 

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