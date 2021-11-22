اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 نوفمبر 2021 05:40 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

وزير خارجية اليونان: مناقشتنا مع البحرين في حوار المنامة تفتح ممرات للتعاون الاقتصادى

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 04:28 م
وزير خارجية اليونان: مناقشتنا مع البحرين في حوار المنامة تفتح ممرات للتعاون الاقتصادى نيكوس دندياس
كتبت: هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وصف نيكوس دندياس وزير الخارجية اليونانى المناقشة مع نظيره البحرينى بأنها ناجحة للغاية، مؤكدا أنها تفتح ممرات للتعاون الاقتصادى والاستثمارات بين البلدين.

 

وقال فى بيان به: على وجه التحديد: تنتهى اليوم زيارتى للبحرين، والتى أتيحت لى خلالها فرصة المشاركة في" حوار المنامة "، للتعبير عن آراء بلادنا، التى سيستقبلها الملك، والتحدث مع نظيرى وزير الخارجية البحريني،مضيفًا: لدينا علاقات وثيقة للغاية مع البحرين.

 

وأشار دندياس إلى أن البحرين بلد وقف إلى جانب اليونان دائمًا فى المنظمات الدولية، ودعم ترشيحها لعضوية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، و أدان تحويل آيا صوفيا إلى مسجد و له مواقف مماثلة لمواقف اليونان بشأن قضايا القانون الدولى والقانون البحرى الدولى

 

ويعد حوار المنامة منصة لانعقاد اجتماعات ثنائية أو متعددة الأطراف بين الدول بهدف دفع المبادرات السياسية، حيث تجمع القمة وزراء دفاع ووزراء خارجية ومستشارى الأمن القومى ورؤساء جيوش ومخابرات، بالإضافة إلى نخبة من الخبراء، أصحاب الرأى، ومجتمع الأعمال.

 


نيكوس دندياس

اليونان والبحرين

حوار المنامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة