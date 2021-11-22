وزير خارجية اليونان: مناقشتنا مع البحرين في حوار المنامة تفتح ممرات للتعاون الاقتصادى

وصف نيكوس دندياس وزير الخارجية اليونانى المناقشة مع نظيره البحرينى بأنها ناجحة للغاية، مؤكدا أنها تفتح ممرات للتعاون الاقتصادى والاستثمارات بين البلدين.

وقال فى بيان به: على وجه التحديد: تنتهى اليوم زيارتى للبحرين، والتى أتيحت لى خلالها فرصة المشاركة في" حوار المنامة "، للتعبير عن آراء بلادنا، التى سيستقبلها الملك، والتحدث مع نظيرى وزير الخارجية البحريني،مضيفًا: لدينا علاقات وثيقة للغاية مع البحرين.

وأشار دندياس إلى أن البحرين بلد وقف إلى جانب اليونان دائمًا فى المنظمات الدولية، ودعم ترشيحها لعضوية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، و أدان تحويل آيا صوفيا إلى مسجد و له مواقف مماثلة لمواقف اليونان بشأن قضايا القانون الدولى والقانون البحرى الدولى

ويعد حوار المنامة منصة لانعقاد اجتماعات ثنائية أو متعددة الأطراف بين الدول بهدف دفع المبادرات السياسية، حيث تجمع القمة وزراء دفاع ووزراء خارجية ومستشارى الأمن القومى ورؤساء جيوش ومخابرات، بالإضافة إلى نخبة من الخبراء، أصحاب الرأى، ومجتمع الأعمال.