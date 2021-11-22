وقال فولفانج موكشتاين وزير الصحة النمساوي في تصريحات اليوم الاثنين، إنه من المفترض أن يعيد الإغلاق العام وضع كورونا الذي خرج عن مساره تمامًا في البلاد إلى مساره الصحيح، تم اعتبارا من اليوم تقليص أنشطة الحياة العامة في النمسا بشكل كبير نظرًا لتصاعد حالة العدوى في جميع أنحاء البلاد، مشيرا إلى أنه لم يكن أمام الحكومة خيار سوى العودة إلى الإغلاق المشدد.



ولفت موكشتاين إلى أن المستشفيات النمساوية بالفعل في أقصى حدود استيعاب المرضى، ويمكن للعاملين فى المجال الطبي حاليا أن يأملوا في حدوث تأثير سريع للإغلاق العام ليظهر في غضون عشرة أيام على أقرب تقدير.