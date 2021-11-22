بغداد (أ ش أ)

أعلن وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين اليوم الاثنين، توقيع مذكرة تفاهم مشترك بين بلاده والسويد، مشيرا إلى أن العلاقات العراقية السويدية قديمة ومهمة، ليس فقط فى المجال السياسى أو التجارى والاقتصادى، بل حتى فى العلاقات الاجتماعية.

وأوضح حسين - حسبما ذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته السويدية آن ليندي - أنه بحث مع نظيرته السويدية الوضع الحالي والعملية الانتخابية ونتائجها.

وفى وقت سابق، شدد وزير الخارجيّة العراقي فؤاد حسين، ووزير الدولة للشؤون الخارجيّة الألماني ميجيل برجر، على ضرورة دعم العودة الطوعيّة للمهاجرين.

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء أن ذلك جاء خلال لقائهما على هامش اجتماعات (حوار المنامة)؛ حيث بحثا سبل تعزيز التعاون الثنائي.

واستعرض الجانبان العلاقات بين البلدين، وآفاق الارتقاء بها إلى ما يُلبّي طموح الشعبين الصديقين، وتطرقا إلى الملفّ الاقتصاديّ، وتفعيل آليّات التعاون الثنائيّ بما يعود بالمنفعة على العراق وألمانيا.

وقال وزير الخارجية العراقي إنّ حكومة بلاده مستعده لتقديم الدعم والمساعدة للمهاجرين العراقيين، وإعادتهم إلى البلاد عبر تسيير رحلات عودة طوعيّة.