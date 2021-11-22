وأوضح حسين - حسبما ذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته السويدية آن ليندي - أنه بحث مع نظيرته السويدية الوضع الحالي والعملية الانتخابية ونتائجها.