وزير التنمية المحلية يزور أسوان ويوجه بسرعة تأهيل المنازل المتضررة من السيول

كتب ـ على عبد الرحمن ـ أسوان ـ عبد الله صلاح

أجرى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اليوم، زيارة إلى محافظة أسوان، للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، حيث تابع مع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الإجراءات الخاصة باحتواء تداعيات أزمة السيول بأسوان ودعم الأسر المتضررة والتنسيق الجاري بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

شارك في الجولة كل من الدكتورة غادة أبوزيد نائبة المحافظ والدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتفقد اللواء محمود شعراوي واللواء أشرف عطية بعض المنازل المتضررة من السيول في قرية غرب أسوان، ووجه وزير التنمية المحلية بالعمل بصورة مستمرة لسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية لإعادة بناء وتأهيل المنازل التي تضررت جراء السيول التي تعرضت لها المحافظة، مشيراً إلى المتابعة اليومية من القيادة السياسية ورئيس الوزراء لمستجدات الوضع في القري التي تعرضت فيها المنازل الانهيار الكلي أو الجزئي.

كما تابع اللواء محمود شعراوي مع اللواء أشرف عطية جهود المحافظة لإيواء الأسر المتضررة من السيول من خلال تجهيز الوحدات السكنية لهم بحي السلام وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين والخدمات الأساسية واليومية لهم ، وإجراءات توزيع المساعدات العينية والمالية على المتضررين.

وقال اللواء أشرف عطية، إن المحافظة جهزت الوحدات السكنية اللازمة بحي السلام بمنطقة العلاقي لتسكين الأسر المتضررة من تداعيات السيول وتجهيز تلك الوحدات بالاثاث والمفروشات والاجهزة الكهربائية والمستلزمات المنزلية بالتعاون والتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني .

كما شدد المحافظ على أنه لن يتم السماح لإعادة إنشاء أي منازل في مخرات السيول، لافتا إلي تشكيل اللجنة التي وجه اللواء محمود شعراوي بتشكيلها خلال الزيارة الماضية لمتابعة هذا الملف وضبط آلية صرف المساعدات العينية والمالية وضمان وصول الدعم للأسر المتضررة .

وعقب ذلك قام وزير التنمية المحلية، ومحافظ أسوان بجولة ميدانية علي المشروعات الجاري تنفيذها في مركز إدفو في برنامج تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تتضمن المحافظة 3 مراكز هي نصر النوبة وكوم أمبو وإدفو والتي تشمل 31 قرية رئيسية و101 قرية فرعية و315 ونجع وعزبة وإجمالي المشروعات المنفذة بأسوان حوالي 722 مشروع وبتكلفة 14 مليار و69 مليون جنيه.

وتفقد اللواء محمود شعراوي واللواء أشرف عطية بعض الوحدات الصحية ومجمعات الخدمات الحكومية والمدارس ومكاتب البريد ومشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب والاتصالات الجاري انشاءها في عدد من القري التابعة لمركز إدفو .

واستمع وزير التنمية المحلية ومحافظ أسوان إلي شرح تفصيلي من القائمين عَلِي تنفيذ هذه المشروعات حول معدلات تنفيذ المشروعات ، حيث وصلت نسب التنفيذ فيما يخص الأعمال الإنشائية في بعضها إلي حوالي 100٪؜ وهناك البعض الآخر 70 ٪؜ وباقي المشروعات بنسب متفاوته .

ووجه اللواء محمود شعراوي بضرورة الالتزام الكامل بالبرامج التنفيذية الموضوعة للانتهاء من تلك المشروعات لسرعة دخولها الخدمة واستفادة المواطنين بالقري المستهدفة بمشروعات حياة كريمة والتي تستهدف تحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للمواطنين وخاصة في قطاعات المرافق العامة والخدمات الأساسية، كما طالب وزير التنمية المحلية بالعمل عَلِي حل أي عقبات أو تحديات تواجه عملية التنفيذ والتنسيق بين جميع الجهات المشاركة لحل أي مشكلة .

ومن جانبه، أكد اللواء أشرف عطية أنه يقوم بجولات ميدانية بصورة مستمرة لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات علي أرض الواقع لضمان حل اي مشكلات او عقبات تواجه التنفيذ ، لافتًا الي ان المشروعات الجارية ضمن مبادرة "حياة كريمة" في المحافظة تشمل قطاعات الصرف الصحي ومياه الشرب وتبطين الترع وتأهيل المصارف والكهرباء والغاز الطبيعي ورصف الطرق وإنشاء الكباري والمجمعات الزراعية والمجمعات الحكومية والمدارس ومكاتب البريد ومراكز للشباب والرياضة والمشروعات الصحية وغيرها من المشروعات التي تمس حياة المواطن اليومية .