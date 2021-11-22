وزارتا الخارجية والداخلية ينظمان الدورة الثانية لقادة وحدات "شرطة حفظ السلام"

كتب أحمد جمعة

نظمت وزارتا الخارجية والداخلية الدورة الثانية لورشة عمل قادة وحدات الشرطة المُشاركة فى عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وذلك في إطار التعاون المستمر بين كل من مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعين لوزارة الخارجية والمركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع لوزارة الداخلية وشعبة الشرطة بالأمم المتحدة.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها، أن الدورة هدفت إلى تعزيز أداء وحدات الشرطة المشاركة في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، حيث شارك فيها العديد من ضباط الشرطة من قادة تلك الوحدات ممن يمثلون 15 دولة أفريقية وآسيوية، بما فيها مصر، ويعملون بـ 4 بعثات حفظ سلام أممية، بالإضافة إلى عدد من الكوادر والمُدربين الذين يعملون بقطاعات الأمم المتحدة المختلفة.

وشارك في الجلسة الافتتاحية للدورة كل من اللواء دكتور أحمد إبراهيم، مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، ولويس كاريلو المستشار الشرطي للأمم المتحدة، والسفيرة مي خليل نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الأمم المتحدة، والسفير أحمد عبداللطيف مدير مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، واللواء طارق عواض، مدير المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام والوزير المفوض هشام المقود نائب الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

من جانبه، أعرب المستشار الشرطي للأمم المتحدة عن تقديره لدور مصر الرائد في مجال حفظ السلام باعتبارها تأتي ضمن الدول الأكثر مساهمة بقوات شرطية في عمليات حفظ السلام الأممية، وكذا لاستضافتها للمرة الثانية لورشة العمل، موجهاً الشكر للجهات المنظمة على الإعداد الجيد للدورة ومثنياً على مستوى تدريب عناصر الشرطة المصرية المشاركة في عمليات حفظ السلام الأممية.