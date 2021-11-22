وزارة التضامن: أجرينا تعديلات على لائحة قانون الطفل لهذا السبب

إبراهيم حسان

قالت ريهام فؤاد، مدير إدارة الأسر البديلة بوزارة التضامن الاجتماعى، أن ملف الأسر البديلة يلقى اهتمام من وزارة التضامن الاجتماعى بصورة كبيرة جدا فى الفترة الأخيرة.

أضافت ريهام فؤاد، فى لقائها مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج "آخر ساعة" الذى تقدمه على قناة إكسترا نيوز، أن وزارة التضامن الاجتماعية أجرت على اللائحة التنفيذية لقانون الطفل تشمل تغيير اسم "اللقطاء أو الأطفال مجهولى النسب" لاسم "الأطفال كريمى النسب"، وتغير اسم "الأسر البديلة" إلى "الأسر البديلة الكافلة"، مردفه: "كريمى النسب أفضل فى التعبير من الأطفال مجهولى النسب، وهؤلاء الأطفال ليس لهم ذنبا فى أن وجدوا نفسهم مجهولى النسب".

وتابعت: "نطلق كريمى النسب على الأطفال الأيتام فاقدى الرعاية الأسرية والموجودين فى دور الأيتام، لأنهم مجهولى النسب الأب والأم، ونحن أجرينا تعديلات على بعض الشروط الموجودة فى اللائحة التنفيذية بقانون الطفل، حيث كان هناك شروطا تجعل هناك عزوفا على كفالة الأطفال، ولكن الآن وضعنا شروطا بأن يكون الزوج والزوجة الكافلين للطفل يبدأ سنهم من 21 سنة وحتى 60 سنة، بدلا من 25 إلى 60 عاما، ويمكن أن يكفل فوق الـ60 عاما ولكن بعد العرض على اللجنة العليا للأسر البديلة، وأن تكون ديانة الطفل نفس ديانة الأسرة، إضافة إلى أحد الزوجين مصرى بدلا من الإثنين مصريان".

وأكملت: "نحن من خلال الأخصائى الموجود فى الإدارة الاجتماعى، نتابع الأطفال من يوم تسليمهم وحتى 21 عاما، لمعرفة احتياجات الطفل داخل الأسرة".