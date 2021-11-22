واردات مصر من البوتاجاز تتراجع إلى 125 ألف طن فى أغسطس الماضى

كتب: مدحت عادل

تراجعت الواردات المصرية من البوتاجاز بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، حيث بلغ إجمالي حجم الواردات في شهر أغسطس الماضي نحو 125 ألف طن، بينما كانت 154.2 ألف طن في شهر أغسطس عام 2020، بتراجع بلغ نحو 29.2 ألف طن.

وقالت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الإنتاج المحلى من البوتاجاز في المقابل شهد تراجع طفيف خلال نفس الفترة، حيث بلغ حجم الإنتاج نحو 135.7 ألف طن في شهر أغسطس الماضي، مقابل 155 ألف طن في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ 19.3 ألف طن.

وارتفع الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي بشكل ملحوظ، حيث بلغ حجم الاستهلاك المحلي نحو 4433 ألف طن في شهر أغسطس الماضي "بيان مبدئى"، بينما كانت 4211 ألف طن في شهر أغسطس عام 2020، بزيادة بلغت نحو 222 ألف طن.

وارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي في الفترة الأخيرة، حيث بلغ حجم إنتاج الغاز الطبيعي نحو 4584 ألف طن في شهر أغسطس الماضي "بيان مبدئى"، بينما كانت 3931 ألف طن في شهر أغسطس عام 2020، بزيادة بلغت نحو 653 ألف طن.