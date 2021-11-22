بدأت نيجيريا حملة تطعيم شاملة ضد فيروس كوفيد-19 في العاصمة أبوجا، فى محاولة لاحتواء ارتفاع حالات الإصابة بالمرض، واصطف العشرات - بحسب موقع "أفريكا نيوز" الإخباري الإفريقي - في إحدى ساحات "أبوجا" في انتظار تلقي لقاحي "أسترازينيكا" و"مودرنا"، وذلك بعد زيادة الاقتناع بفكرة التحصين ضد كوفيد-19 عقب تأكيدات حكومية متكررة حول سلامة اللقاحات. كما سيتم إنشاء مواقع للتطعيم في المرافق الصحية الخاصة والجامعات ومراكز التسوق بالعاصمة.
وقال رئيس وكالة الرعاية الصحية الأولية في نيجيريا، فيصل شعيب، "لقد تمكنا من تأمين ما يصل إلى مائة مليون جرعة من اللقاحات، ما نعرفه هو أننا سنستهدف 112 مليون نيجيري أي حوالي 50% من سكان البلاد".
وكانت نيجيريا قد سجلت 2973 حالة وفاة منذ ظهور الوباء، وهي تستهدف الوصول إلى ما يعرف بمناعة القطيع ضد الفيروس.
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