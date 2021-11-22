وقال رئيس وكالة الرعاية الصحية الأولية في نيجيريا، فيصل شعيب، "لقد تمكنا من تأمين ما يصل إلى مائة مليون جرعة من اللقاحات، ما نعرفه هو أننا سنستهدف 112 مليون نيجيري أي حوالي 50% من سكان البلاد".

وكانت نيجيريا قد سجلت 2973 حالة وفاة منذ ظهور الوباء، وهي تستهدف الوصول إلى ما يعرف بمناعة القطيع ضد الفيروس.