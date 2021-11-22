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نشأت الديهى يتقدم ببلاغ ضد نجيب ساويرس لاتهامه بإزعاج المواطنين

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 08:36 م
نشأت الديهى يتقدم ببلاغ ضد نجيب ساويرس لاتهامه بإزعاج المواطنين نشات الديهى
كتب محمد شرقاوى

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تقدم الإعلامى نشأت الديهى ببلاغ ضد رجل الأعمال نجيب ساويرس لاتهامه بتقديم حفلات صاخبة فى حديقة مدينته "زد" بمنطقة الشيخ زايد بسبب إزعاج المواطنين. 

وأضاف خلال تقديم برنامجه بالورقة والقلم المذاع على قناة ten: "أتهم رجل الأعمال نجيب ساويرس بإقامة أبراج عالية وسير مركبات البناء عكس سير الاتجاه بشوارع بالشيخ زايد وتعطيل حركة المرور على مدار 24 ساعة، ورسالة منى إلى رئيس حى الشيخ زايد أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ونقل مواد البناء بالطريق عكسى، وتسير السيارات بسرعة جنونية". 

وتابع: بقول لنجيب ساويرس اللى بتعمله فى "مشروع زد" مالوش علاقة بالأصول ولا جدعنة الصعايدة اللى بتتكلم عنها على طول، وهناك شكل غير مقبول ويتنافى مع القيم المصرية، وهناك حالة من الاستعلاء الشديد للقائمين على المشروع، و"مشروع زد" عبارة عن حالة نشاز داخل الشيخ زايد.


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نجيب ساويرس

مشروع زد

الشيخ زايد

ساويرس

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