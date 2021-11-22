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نجاح عملية إصلاح إعوجاج قدم مخلبى لطفل بمستشفى الأطفال التخصصى بالبحيرة

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 04:18 م
نجاح عملية إصلاح إعوجاج قدم مخلبى لطفل بمستشفى الأطفال التخصصى بالبحيرة المستشفى التخصصى للأطفال
البحيرة - ناصر جودة

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أشاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بنجاح فريق جراحة العظام بمستشفى الأطفال التخصصى بالبحيرة بإجراء عملية إصلاح إعوجاج قدم مخلبى لطفل ،حيث قام فريق جراحة العظام بمستشفى الأطفال التخصصى بالبحيرة تحت إشراف الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة وإيهاب بركات مدير المستشفى و بقيادة الدكتور محمود نصر أخصائى عظام الأطفال والعيوب الخلقية فى إصلاح إعوجاج قدم مخلبى لطفل، حيث قام فريق الجراحة بتطويل الأوتار الخلفية للكاحل و القدم كاملة ونقل الأوتار حول مفصل الكاحل وعمل شق عظمى بظاهر القدم و التثبيت بواسطة أسلاك معدنية.

وأعرب اللواء هشام آمنة عن خالص شكره وتقديره للفريق الطبى الذى أجرى العملية ولإدارة المستشفى تقديراً لمجهوداتهم ودورهم الكبير فى تقديم خدمة طبية تليق بالمواطنين، مؤكداً على حرص الدولة بتطوير المنظومة الصحية والعلاجية  لإنهاء قوائم الإنتظار للعمليات الجراحية لتخفيف المعاناة عن المرضى وإنهاء قوائم الإنتظار وإتاحة الخدمة الطبية بأعلى جودة وكفاءة .

 


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