نائب محافظ الأقصر يتفقد أعمال تطوير المدينة لخدمة حركة السياحة

قاد محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، جولة تفقدية فى مدينة الأقصر فى اطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وذلك لمتابعة أعمال التطوير الجارية فى مدينة الأقصر بما يليق بمكانتها السياحية، وضمن استعدادات احتفالية افتتاح مشروع إحياء طريق الكباش،

وبدأت الجولة بتفقد طريق المطار ومدخل الكرنك والمناطق المحيطة به، حيث وجه بالاهتمام باعمال الزراعة والتشجير وتكثيف بالمساحات الخضراء والتجميل بالمنطقة.

كما تفقد نائب المحافظ أعمال التطوير الجارية بمحيط طريق الكباش من الجهتين الشرقية والغربية، مشددا على ضرورة الحفاظ على ما تم من أعمال التطوير وفقًا للخطط الموضوعة مع التنسيق الجمالى والحضارى لكافة الأعمال الإنشائية الجارية.

كما تفقد نائب محافظ الأقصر، أعمال تطوير المحيط الحيوى لطريق المطار، وأعمال الهيئة العامة للطرق والكبارى الخاصة برفع كفاءة الطريق والبلدورات والأرصفة بطول طريق المطار.

ووجه نائب المحافظ بمراعاة الهوية البصرية للمحافظة فى جميع الأعمال الخاصة بطلاء المنازل والواجهات والميادين على النحو الذى يحقق المظهر الحضارى لمدينة الأقصر.

رافق محافظ الأقصر، خلال الجولة العميد طارق لطفى رئيس مدينة الأقصر والعميد عبد الله عاشور رئيس مدينة ارمنت والعميد محمد صحصاح رئيس مدينة البياضية وشعبان طايع رئيس حى المطار.