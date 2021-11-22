ميقاتى: التفاهم والحوار أساس حل الأزمات التى تواجه لبنان

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قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، إن التفاهم والحوار هما الأساس لحل الأزمات التي تواجه لبنان، مؤكدا أن اللقاء الذي شارك فيه اليوم الاثنين في قصر الرئاسة ببعبدا مع رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس مجلس النواب، نبيه بري، كان جديا وسيؤدي إلى الخير، مشددا على أن الحفاظ على الاستقلال يتطلب أن يكون اللبنانيون يدا واحدة.

وأضاف ميقاتي، في كلمة له عقب اللقاء الذي استمر لمدة ساعة تقريبا بعد العرض العسكري الرمزي بمناسبة عيد الاستقلال، أن البعد جفاء يؤدي إلى الشر، معتبرا أن الاستقلال ذكرى مهمة بحد ذاتها.

وأكد أن الاستقلال جاء نتيجة وفاق اللبنانيين وتوافقهم في الميثاق الوطني، الذي حصل بين رئيس الجمهورية الأسبق بشارة الخوري ورئيس الوزراء الأسبق رياض الصلح، مؤكدا أنهما قد تنازلا عن كافة خصوصياتهما من أجل وحدة لبنان وإنقاذه في حينه.

واستطرد قائلا إن الاستقلال ما كان ليحصل لو لم يكن اللبنانيون متحدين، ولو لم يكن اللبناني وأخاه اللبناني لأي طائفة انتميا إلى جانب بعضهما البعض. ونحن إذا لم نكن يدا واحدة، لن نتمكن بتاتا من الحفاظ على الاستقلال.

وكان رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي قد انتقلوا إلى قصر بعبدا، في سيارة رئاسة الجمهورية عقب انتهاء العرض العسكري الذي نظمه الجيش اللبناني بمناسبة الاستقلال باليرزة، حيث عقدوا اجتماعا استمر قرابة ساعة، عرضوا خلاله الأوضاع العامة في البلاد من مختلف جوانبها والمستجدات الأخيرة.