موجز الاقتصاد اليوم الإثنين 22-11-2021

كتب: مدحت عادل

نشر موقع "اليوم السابع" اليوم الإثنين 22-11-2021، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن أهمها إعلان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن إعلان التحالفات الفائزة بتطوير مجمع التحرير قبل النصف الأول من شهر ديسمبر القادم، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الأخرى وفقا لما يلي:

التخطيط: الإعلان عن التحالف الفائز بتطوير مجمع التحرير قبل منتصف ديسمبر

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن أنه سيتم الإعلان التحالفات لتطوير مجمع التحرير قبل النصف الأول من شهر ديسمبر القادم، على أن يتم تحديد الإطار الزمني لعملية التطوير بالإتفاق مع المطور الفائز بالمشروع، بهدف خلق قيمة مضافة لأصول الدولة لتحقق عوائد مستمرة للأجيال المقبلة.

أسعار الذهب اليوم تنخفض 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 803 جنيهات للجرام

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين هبوطا ملحوظا بحوالي 5 جنيهات بالتعاملات المسائية، عقب تراجع السعر العالمي للمعدن الأصفر إلي مستويات 1827 دولار، مما ينعكس على أسعار الذهب في السوق المصري، مع توقعات بتغير أسعار الذهب في مصر خلال الساعات القادمة.

الرقابة المالية توافق على عرض شراء الدار لـ90% من أسهم "سوديك" بـ6.4 مليار جنيه

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بإلغاء جميع العمليات المنفذة خلال جلسة اليوم الاثنين، على الورقة المالية السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار- سوديك.

افتتاح الدورة الثالثة للملتقى الدولى "هاتس مصر 2021"

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن قطاع الصناعات الهندسية يعد أحد أهم القطاعات الانتاجية بالاقتصاد القومي، والذي يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، مشيرةً الى ان مصر تمتلك مقومات صناعية كبيرة في هذا القطاع تؤهلها للمنافسة بالسوقين الإقليمى والعالمي.

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بجلسة الاثنين.. و6.4 مليار جنيه مكاسب سوقية

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وربح رأس المال السوقي نحو 6.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 710.078 مليار جنيه.

البترول: لدينا استثمارات أجنبية ووطنية جارٍ تنفيذها ودراستها بلغت 1.2 تريليون جنيه

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أن التحديات التى تواجهها مصر تستطيع التغلب عليها من خلال الحوار والنقاش المثمر بين كل الأطراف فى الدولة وهو ما يتحقق منذ ثورة 30 يونيو 2013 التى صاحبها إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى متضمناً إصلاح دعم الطاقة من خلال برامج الحماية الاجتماعية .

صرف رواتب 6 ملايين موظف بالدولة غدًا.. اعرف جدول مواعيد الصرف بالوزارات

تبدأ وزارة المالية فى صرف مرتبات شهر نوفمبر لـ6 ملايين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة على مدار 3 أيام، تبدأ من الثلاثاء وحتى الخميس.. وينشر اليوم السابع جداول الصرف بالوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة.