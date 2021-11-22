اليوم السابع
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مكتبة القاهرة الكبرى تنظم منتدى لمحو الأمية البيئية والمناخية غداً

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 02:47 م
مكتبة القاهرة الكبرى تنظم منتدى لمحو الأمية البيئية والمناخية غداً مكتبة القاهرة الكبرى
كتبت ـ منال العيسوى

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تنظم مكتبة القاهرة الكبرى غدا الثلاثاء منتدي ثقافى عن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ تحت عنوان "محو الأمية البيئية والمناخية".

من جانبه، أكد ياسر مصطفي عثمان، مدير عام مكتبة القاهرة الكبرى، أن الندوة تأتى من منطلق  استشعارنا الأخطار وتبعيات التغيرات المناخية، خاصة وأن العالم يعيش حالة طوارئ مناخية، كما اسمهاها الامين العام للامم المتحدة، انها "رمز أحمر للإنسانية وتعد مؤشر خطر.

وأضاف عثمان لـ "اليوم السابع" أن قضية التغيرات المناخية  تعود الى تركيز انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي، وتتسبب  في إحداث دمار في جميع أنحاء العالم، وتهدد الأرواح والاقتصادات والصحة والغذاء، مؤكدا أن المكتبة قامت بإطلاق مجموعة من الندوات التثقيفية وورش العمل،  التي تعمل على بناء القدرة على فهم النظم الطبيعية،  وتفاعلاتها، كما ياتي منتدي محو الأمية البيئية والمناخية في إطار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ التي اطلقتها الدولة المصرية لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية ضمن مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي في برامج تثقيفية لمحو الأمية الكربونية للافراد.


البيئة

التغير المناخى

الامم المتحدة

مكتبة القاهرة

التغيرات المناخية

منتدى بيئى

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