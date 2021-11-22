مكبرات الصوت تناشد سكان حى عين شمس عدم إلقاء المخلفات بالشوارع

كتب سيد الخلفاوى

لجأت شركة النظافة المسئولة عن نظافة أحياء المنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة، إلى استخدام مكبرات الصوت والمرور في شوارع حى عين شمس، لتوعية السكان وتحذيرهم من إلقاء المخلفات في الشوارع وعدم التعامل مع العربات الكارو وانتظار عامل الجمع السكنى ومرور سيارات جمع المخلفات يوميا، حفاظا على نظافة الشوارع.

كما تم توزيع ملصقات على السكان للتوعية ب منظومة النظافة الجديدة ، وطرق التواصل والشكاوى لرفع المخلفات، وأهمها انتظار مرور عامل الجمع السكنى يوميا لأخذ المخلفات.

وبدأت محافظة القاهرة تسليم أحياء المنطقتين الغربية والشرقية لشركتى نظافة لتولى مسئولية أعمال النظافة بهم، على أن تتولى هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، أعمال النظافة بأحياء المنطقتين الشمالية والجنوبية، مع متابعة أعمال الشركتين، بالتعاون مع الأحياء، وبدأت هيئة النظافة تسليم الأحياء تباعا للشركتين، ليتم البدء بحى مصر الجديدة ثم مدينة نصر، ثم المطرية وباقى الأحياء تباعا بالمنطقة الشرقية.

وفى السياق شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على ضرورة إعلان هيئة النظافة حالة الطوارئ خلال الفترة القادمة بصفة مستمرة لإنجاح المنظومة الجديدة ووجود خطة محددة ومحكمة للتعامل معها لتجنب إهدار الجهد والوقت، ويتم فيها توزيع الأدوار والمسئوليات ويتبعها المراقبة الصارمة لتتم المحاسبة، مع تحديد مهام كل عامل ودوره بدقة، بالإضافة إلى تفعيل دور وحدة الرصد البيئى وتواجد أفرادها على مدار الـ 24 ساعة لرصد أى مخالفات.