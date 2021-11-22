اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مفوضية الانتخابات العراقية تكشف آخر مستجدات الطعون

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 09:00 م
مفوضية الانتخابات العراقية تكشف آخر مستجدات الطعون الانتخابات فى العراق
وكالات

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أطلعت مفوضية الانتخابات العراقية مجلس المفوضين على آخر مستجدات العملية الانتخابية بعد النظر في الطعون المقدمة لها في نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وذكرت المفوضية في بيان لها، أنها "عرضت اليوم على مجلس المفوضين، آخر مستجدات العملية الانتخابية، بعد أن تم النظر في كافة الطعون المرسلة إلى الهيئة القضائية للانتخابات، البالغ عددها 1436 طعنا".

وأضافت: "وردت آخر القرارات الصادرة عن الهيئة، والتي تضمنت 1415 قرارا برد طعون المرشحين، ونقض 21 قرارا لمجلس المفوضين، و15 قرارا كان لأسباب إجرائية ترتب على إثرها إلزام المفوضية بإعادة العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها".

وتابعت: "البقية وعددها 6 قرارات كان قبول الطعن فيه لأسباب قانونية وفنية ترتب على إثرها إلغاء نتائج بعض مراكز الاقتراع".

واعترض عدد من الأحزاب والقوى السياسية في العراق على نتائج الانتخابات الأخيرة، وأدى الأمر إلى صدامات بين أنصار تلك الأحزاب والقوات الأمنية مما تسبب في سقوط ضحايا من كلا الجانبين.

 

 


الانتخابات العراقية

مفوضية الانتخابات العراقية

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