مظاهرات جديدة بالنمسا ضد تطعيم كورونا تحت شعار "لا للتلقيح الإجباري"

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شارك عدة آلاف، في مظاهرة حاشدة في مدينة لينز النمساوية لرفض جعل التلقيح ضد كورونا إجباريا وذلك بعد يوم واحد من مظاهرات مماثلة في العاصمة فيينا.

وقال بيان للشرطة النمساوية إنه قد توافد الآلاف فى مظاهرة ضد إجراءات الحكومة لمواجهة كورونا في وسط مدينة لينز بحضور بعض أعضاء برلمان ولاية النمسا العليا.

وذكر البيان أن المشاركين كانوا سلميين وأن كل شيء تحت السيطرة ومع ذلك فإن الغالبية العظمى من الناس من جميع الأعمار الذين جاءوا إلى وسط المدينة لم يرتدوا أقنعة.

ولفت البيان إلى أن المتظاهرين رفعوا شعار "لا للتلقيح الإجباري"، كما طالبوا بإنهاء كل قواعد كورونا.