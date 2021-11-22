اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مصدر عسكرى يمنى: مقتل قيادى حوثى وعدد من مرافقيه غرب تعز

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 01:07 م
مصدر عسكرى يمنى: مقتل قيادى حوثى وعدد من مرافقيه غرب تعز الجيش اليمنى - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أفاد مصدر عسكري يمني اليوم الاثنين، بمقتل قيادي ميداني لجماعة الحوثي وعدد من مرافقيه بنيران القوات المشتركة في منطقة مقبنة غرب تعز .
 
وقال المصدر العسكري في تصريحات أوردتها قناة اليمن الفضائية، إن"مدفعية القوات المشتركة استهدفت قيادى بجماعة الحوثى في مديرية مقبنة ومرافقيه أثناء قيامهم بمهمة استطلاعية على أطراف مقبنة " .
 
وكانت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني قد أعلنت، أمس الأحد، سيطرتها على مناطق وجبال استراتيجية تحاذي عددا من المديريات بمحافظتي تعز والحديدة، وسط انهيارات كبيرة وخسائر فادحة في صفوف جماعة الحوثي .
 
وتكبدت جماعة الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد بقصف مدفعي لقوات الجيش وبغارات طيران تحالف دعم الشرعية في مواقع متفرقة جنوبي وغرب محافظة مأرب.

اليمن

تعز

الحوثيين

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منطقة مقبنة

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