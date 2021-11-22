مستشفيات قنا الجامعى: قسم جراحة المسالك يفحص الحالة 250 لمناظير الكلى للأطفال

قنا صابر سعيد

أعلن الدكتور حجاجى منصور، المدير التنفيذى لمستشفيات قنا الجامعية، عن إجراء الحالة رقم 250 من حالات منظار الكلى للأطفال لاستخراج الحصوات المتعددة، وهى التقنية فى ضوء التحديثات التى شهدتها مختلف أقسام المستشفيات الجامعية خلال الفترة الماضية على مستوى نوعية العمليات والخدمات الطبية أو إعدادها، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، وإشراف الدكتور على عبد الرحمن غويل، عميد كلية الطب بقنا.

وأضاف الدكتور جمال عبد الحميد الصغير، رئيس قسم المسالك البولية بطب قنا والمستشفيات الجامعية، أنه عند استقبال طفل يبلغ من العمر عشر سنوات يعانى من آلام مبرحة بالكلى اليمنى وبعد إجراء الكشف والفحوصات الطبية تبين أنه يعانى من حصوات متعددة بالكلى اليمنى، وارتجاع بولي.

وأوضح الصغير، أنه تم اتخاذ القرار بإجراء العملية استخدام منظار الكلى للأطفال لاستخراج الحصوات المتعددة والتى تعتبر من التقنيات الحديثة التى أحدثت طفرة فى هذا المجال بديلاً عن الجراحات التقليدية والتى استحدثها القسم من خلال عملية تطويره بالأجهزة والآلات الطبية الحديثة، بالإضافة إلى التدريب المستمر لأعضاء هيئة تدريس القسم وأطباء المستشفى الجامعي، حيث أجرى الجراحة فريق طبى تكون من الدكتور عمر الصغير، مدرس جراحات المسالك البولية بطب قنا، والذى تلقى تدريبه على تلك العمليات الدقيقة خلال بعثته الدراسية بالهند، والطبيب عمر أحمد، المدرس المساعد بالقسم، والطبيب أحمد عبد الفتاح، المدرس المساعد بالقسم والطبيب محمود حسن الطبيب المقيم، ومن قسم التخدير الدكتور محمود إسماعيل، تحت إشراف الدكتور جاد سيد جاد، رئيس قسم التخدير والعناية المركزة.

وأكد الدكتور محمد عبد الرحمن، مدير مستشفى وسط المدينة الجامعي، أن الطفل بحالة جيدة وتم الخروج من القسم الداخلى بالمستشفى بعد المتابعة الطبية.