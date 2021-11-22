مستشار بـ"الإحصاء": بدء زيارات ميدانية لرصد نتائج مشروع حياة كريمة ديسمبر المقبل

كتب: مدحت عادل

قال عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن جهاز الإحصاء مكلف حاليا بمتابعة ما تم الانتهاء منه في المرحلة الأولى لمشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة" لمقارنة الوضع ما قبل وما بعد، ومن المخطط بدء هذه الزيارات بنهاية ديسمبر المقبل بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية للتعرف على ما تم إنجازه بالقياس من خلال المنفذين لهذه المشروعات.

وقال عبد الحميد شرف الدين في تصريح لـ"اليوم السابع"، إن المشروع القومي لتطوير الريف المصري، يحقق نقلة نوعية لتطوير 4700 قرية خلال 3 سنوات، ويترتب عليه تغير جذري في المرافق والخدمات بتكلفة تصل نحو 800 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الجهاز كان له دور كبير في هذا الأمر من خلال البيانات التي يوفرها الجهاز على مستوى المحافظات والقرى والشياخات، ورصد الوضع الحالي لخدمات في تلك القري الأكثر أولوية في تنفيذ المشروع.