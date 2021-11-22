جاء ذلك في كلمته أثناء تقديم التهنئة لرئيس الجمهورية ميشال عون بمناسبة عيد الاستقلال وذلك على رأس وفد من المديرية العامة للأمن العام.



وشدد اللواء عباس ابراهيم على الالتزام الدائم بتنفيذ القانون وباحكامه، من دون الاعتبار لغير السلم الأهلي، وأنه لا يعرف الا الهوية الوطنية الغنية بتنوع ثقافاتها والمنفتحة على كل تفاعل انساني حضارين مغاير للعقل الاحادي والالغائي.



وأضاف أن الظروف الداخلية والإقليمية والدولية حالت دون ان يحقق الرئيس عون كل ما كان يصبوا اليه بالرغم من الأمور الكبيرة التي انجزها خلال السنوات الخمس الماضية ، موضحا أن الأمن العام سيعمل دائما على ان يبقى لبنان وطن حقوق الإنسان والعدل والإيمان، ووطن الحرف والإبداع.