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محافظ مطروح يمدد تعليق الدراسة بالمدارس حتى تحسن الطرق واستقرار الطقس

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 08:09 م
محافظ مطروح يمدد تعليق الدراسة بالمدارس حتى تحسن الطرق واستقرار الطقس امطار مطروح- أرشيفية
مطروح - حسن مشالي

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قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مد تعطيل الدراسة غدا الثلاثاء، بجميع مدارس المحافظة، مع استمرار أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار من الشوارع والأماكن التى تأثرت، من السيول وسقوط الأمطار، وتسهيل حركة وانتقال المواطنين، والاطمئنان لاستقرار حالة الطقس.

وشهدت محافظة مطروح، اليوم الإثنين، استقرار حالة الطقس الدافئ، وسطوع الشمس، عقب موجة الأمطار خلال الأيام الماضية، التي بدأت مساء يوم الجمعة الماضي.

وكانت مناطق محافظة مطروح والساحل الشمالى، قد شهدت خلال الأيام الماضية، هطولا للأمطار، وبدأت المياه تأخذ مجراها للآبار وخزانات حصاد مياه الأمطار، واحتجزت بعض السدود فى الوديان كميات منها، لاستخدامها فى زراعة التين والزيتون والعنب والمحاصيل البعلية، والقمح والشعير.

على جانب آخر تعمل أجهزة المحافظة، فى احتواء آثار الأمطار الخفيفة والمتوسطة، التى تساقطت بشكل متقطع، من خلال مواصلة أعمال سحب تراكمات مياه الأمطار بشوارع وطرق المدن المختلفة، ليلا ونهارًا، بقيام مجالس المدن بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، بإزالة تجمعات مياه الأمطار بالطرق الداخلية والشوارع وعلى الطريق الدولى الساحلي.

 


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