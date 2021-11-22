محافظ كفر الشيخ يصدر حركة تنقلات لرؤساء الوحدات القروية بمدينة سيدى سالم

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، حركة تنقلات لرؤساء الوحدات القروية بمركز ومدينة سيدى سالم، حيث شمل القرار ندب كلاً من ابراهيم رجب ابراهيم الدسوقي، رئيس قرية دمرو، للعمل نائباً لرئيس المركز والمدينة لشئون النظافة والتجميل، ايهاب سعد السيد طلب، رئيس قرية التفتيش، للعمل رئيساً لقرية دمرو، وايمن حسن فهيم ابو عيشه، رئيس قرية القصابي، للعمل رئيساً لقرية منشأة عباس، وسمير شعبان مصطفى، سكرتير قرية ابوغنيمه، للعمل رئيساً لقرية القصابي،وعبد المنعم محمد نشوان، سكرتير قرية سد خميس، للعمل رئيساً لقرية التفتيش.

يأتي هذا في إطار حرص اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، علي تطوير كفاءة الجهاز الإداري والدفع بالكوادر والقيادات المؤهلة للقضاء علي الروتين ومكافحة الفساد والعمل علي تطوير آلية التواصل الدائم والفعال وضرورة التواجد في الشارع والتعامل الفوري مع مشكلات المواطنين.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن حركة التنقلات تهدف إلى ضخ دماء جديدة للعمل بالوحدات المحلية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن، موجهاً اياهم للعمل علي تحسين مستوي الاداء الاداري، والاهتمام بمنظومة النظافة وضبط الأسواق والاستماع لطلبات وشكاوي المواطنين والعمل على حلها والتصدي لأى مخالفات سواء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو البناء العشوائي.