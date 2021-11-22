محافظ بنى سويف يوجه بمنع عودة الأسواق العشوائية بشارع ترعة البوصة

بنى سويف هانى فتحى

تفقد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف سوق وشارع ترعة البوصة، حيث تجول بالمنطقة ، لمتابعة مستوى النظافة العامة ،والجهود المبذولة لرفع الإشغالات،خاصة وأن المنطقة تعد من الأماكن الحيوية التى وضعتها المحافظة ضمن خطة التطوير وتحسين مستوى الخدمات بها ، بداية من تطوير وتأهيل سوق ترعة البوصة للقضاء على مشكلة الباعة الجائلين والأسواق العشوائية التى اشتكى منها المواطنون وكانت تمثل عائقا لحركة السير والمرور.

شدد المحافظ على تقليص مدة رفع القمامة من نقطة التجمع بالمنطقة، مع تكثيف أعمال النظافة، والمتابعة الميدانية لمنع أية إشغالات أو باعة جائلين من المخصص لهم أماكن بالسوق الذى قامت بتطويره المحافظة ليكون سوقا حضاريا ومكانا لائقا بالباعة والمترددين على السوق.

وجه محافظ بنى سويف رئيس المدينة بضرورة العمل خارج الصندوق وإيجاد حلولا لأية معوقات قد تعرقل جهود المحافظة فيما يتعلق بالسوق، مطالبا بإجراءات تحفيزية وتسهيلات تدفع بعملية البيع والشراء فى السوق،ليزيد الإقبال عليه ، مع مواجهة الأسواق العشوائية من خلال تطبيق القانون، مشيرا إلى أن الجهاز التنفيذى لا يدخر جهدا لتوفير أماكن حضارية للمواطنين ومواجهة كافة صور العشوائية التى تعطل مصالح الجميع.

والتقى محافظ بنى سويف بعدد من المواطنين المترددين على السوق الذى طالبوا بتنفيذ بعض التسهيلات لتحسين الخدمة بالسوق بجانب تحويله لسوق ومنطقة جذب ومركزية لكل المواطنين بالمنطقة أو المناطق المجاورة،بجانب الاستماع لمقترحات البائعين بالسوق للدفع بجهود المحافظة لمنع عودة الأسواق العشوائية مرة أخرى بالمنطقة،حيث وجه المحافظ بدراسة كل ذلك وإعداد تقرير خلال يومين بما تم تنفيذه.

رافق المحافظ خلال جولته المحاسب هانى الجويلى رئيس مركز ومدينة بنى سويف، ومديرى مشروع النظافة والأسواق ، والإشغالات.

كما تفقد الدكتورعاصم سلامة نائب محافظ بنى سويف، اليوم، عدداً من المشروعات الجارى تنفيذها بمركز ببا، ضمن المشروع القومى لتطوير القرى فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"الذى يتم تنفيذه فى 66 قرية بناصر وببا،وفى إطار برنامجه الميدانى لمتابعة مشروعات المبادرة،ورافقه خلال الزيارة: مدحت صلاح رئيس مركز ومدينة ببا.

تفقد نائب محافظ بنى سويف سير العمل فى مشروع المجمع الخدمى بجزيرة ببا،الذى يشرف على تنفيذه الجهاز المركزى للتعمير، ضمن 6 مجمعات خدمية يتم إنشاؤها بالقرى الأم بالوحدة المحلية،حيث يضم كل مجمع(مركز تكنولوجى لخدمة المواطنين ،مكتب بريد،وحدة للتضامن الاجتماعي، مكتب تموين، شهر عقاري) لتقديم العديد من الخدمات المختلفة بطريقة حديثة ومميكنة داخل المبنى توفيراً للوقت والجهد والتيسير على مواطنى تلك القرى.

وتابع "سلامة" سير العمل فى مشروع إنشاء المجمع الزراعى بالقرية،وسيشمل جمعية زراعية ووحدة بيطرية وإرشاد زراعى ومجمع لإنتاج وتصنيع الألبان،علاوة على متابعة سير الأعمال الجارى تنفيذها فى قطاع الري،حيث تفقد أعمال إحلال وتجديد كوبرى كفر ناصر على ترعة الشراهنة التى تنفذها مديرية الري،بالإضافة إلى متابعة سير أعمال تبطين ترعة الشراهنة ضمن المشروع القومى لتدعيم البنية التحتية المائية،الذى يوفر العوائد والمكاسب التى تعود على منظومة الري،بتقليل الهدر،وضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية فضلا عن ترشيد تكلفة أعمال الصيانة والتطهير.

واستكمل نائب المحافظ متابعته الميدانيةلسير العمل فى مشروعات المبادرة،بتفقد المدرستين الابتدائيةوالإعدادية بجزيرة ببا وتنفذهما هيئة الأبنية التعليمية بتكلفة إجمالية للمدرستين تزيد عن 8 ملايين جنيه،حيث تابع سير العمل فى مشروع مدرسة عبد الله محمد مبروك الابتدائية"توسع"،مساحة الموقع 2556متر منها 297م للمبنى الذى يضم 16 فصلاً(4 رياض أطفال+12 ابتدائي)،بالإضافة إلى تفقدمشروع مدرسة إبراهيم محمد مبروك الإعدادية" توسع"،مساحة الموقع 2536م، منها 165مساحة المبنى الذى يضم 8 فصول ، وذلك ضمن 25 مشروعاً يجرى إنشاؤها بالمركز مابين إنشاء جديد وتوسعة وإحلال وتجديد.